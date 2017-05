Afrique de l'Ouest: Terrorisme - Les ministres de la Défense de la Cen-Sad réunis à Abidjan

La Côte d'Ivoire abrite du 1er au 5 mai, la 6e réunion des ministres de la Défense des pays membres de la communauté des Etats sahélo-sahariens (Cen-Sad). Les travaux des experts ont débuté, lundi 1er mai à Abidjan. Cette réunion se tient dans un contexte lié, notamment, au terrorisme qui menace la région.

Vingt-huit pays africains membres de la communauté des Etats sahélo-sahariens (la Cen-Sad), plusieurs pays occidentaux ainsi que des organisations internationales se sont données rendez-vous à Abidjan, la capitale économique ivoirienne pour aborder les questions liées au terrorisme.

Parmi les dangers auxquels sont exposés les pays de l'espace sahélo-saharien figurent la criminalité transfrontalière et le terrorisme auxquels se livrent des groupes radicaux tels que Boko Haram, al-Qaïda au Maghreb islamique et l'organisation État islamique.

« Des dangers qui fragilisent les États africains et requièrent sur le plan sécuritaire davantage de coopération entre les pays membres », a expliqué Ibrahim Sani Abani, secrétaire général de la Cen-Sad lors de la cérémonie d'ouverture.

Il a donc exhorté les experts à faire « des analyses approfondies et des recommandations pertinentes sur les voies à suivre pour restaurer et consolider la paix et la sécurité dans la région. »

Au cours de cette réunion, les experts examineront les modalités juridiques et institutionnelles en vue de la création d'un Centre de lutte contre le terrorisme et du Conseil de paix et de sécurité de la Cen-Sad.