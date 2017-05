Afrique du Sud: Après un 1er-Mai mouvementé, l'ANC et le Cosatu à couteaux tirés

Le choix est d'autant plus urgent que le Cosatu est désormais concurrencée par la nouvelle confédération syndicale Saftu, emmenée par Zwelinzima Vavi et le syndicat de la métallurgie Numsa.

C'est la première fois que le président est sifflé en dehors de la province de Johannesburg. La première fois également que cela arrive lors d'un rassemblement de l'Alliance (ANC, PC et Cosatu) et la première fois qu'il est tout simplement empêché de s'exprimer. Cet événement sans précédent pourrait représenter un tournant. Le Cosatu devra peut-être bientôt faire un choix très clair entre Jacob Zuma et sa base militante, clairement lassée des frasques du chef de l'Etat.

