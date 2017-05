Sénégal: "Plus de 8000 personnes" souffrent d'asthme à Dakar

La multinationale Française Total et la République du Sénégal ont signé deux accords… Plus »

Elle précise toutefois que la prise des médicaments "permet de stabiliser les crises et de les rendre moins sévères", ajoutant qu'en guise de prévention, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) renseigne que le coût d'un asthme mal pris en charge "est supérieur au coût de la prise en charge du VIH/Sida et de la tuberculose réunis".

Il s'y ajoute que le traitement et la prise en charge de l'asthme sont relativement coûteux, une mauvaise prise en charge coûtant "encore plus chère que le traitement réel", selon Nafissatou Oumar Touré.

Si l'on en croit la pneumologue, un patient asthmatique "ne doit jamais sortir sans sa pompe qui est son premier sauveur, et cela concerne même les asthmatiques qui sont équilibrés et qui n'ont pas fait de crise d'asthme depuis longtemps, parce que l'évolution peut être imprévisible".

"En 2015, plus de 8.000 patients ont été consultés au service de pneumologie où nous recevons chaque année plus de 800 patients qui viennent pour une crise d'asthme et qui n'ont rien à voir avec ceux qui ont un suivi et qui sont équilibrés", explique Nafissatou O. Touré.

Aussi la prise en charge de l'asthme "doit être globale, parce qu'elle concerne la maladie et les facteurs qui l'a déclenchent. C'est pourquoi, un patient qui a une bonne prise en charge et un bon suivi peut vivre longtemps, sans faire de crise d'asthme, ni être gêné par sa maladie", a-t-elle ajouté.

Il y a aussi selon Mme Touré "les produits nocifs qui agressent les bronches, comme la cigarette ou la pollution, qui se trouvent dans l'atmosphère et que les patients respirent et sont, de fait, à l'origine de "crises d'asthme mortelles".

Celle-ci porte sur le thème "Contrôlez votre asthme, ne le laissez pas vous dominer". Elle est organisée par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, en collaboration avec l'Association de soutien aux asthmatiques et la Société sénégalaise de pneumologie.

