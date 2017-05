Ghana: Sulley Muntari - Victime d'insultes racistes, il quitte le terrain

Ce mardi soir, on apprend que le Tribunal du Sport Italien déclare que Cagliari ne sera pas puni suite aux injures racistes dont a fait l'objet Sulley Muntari. « Le groupe qu'insultait Muntari c'était de 10 supporters« , a déclaré le juge sportif qui indique que le nombre est trop peu. Car selon la loi, il faut 1% du secteur pour sanctionner. par contre l'ancien du Milan AC sera suspendu pour le prochain match de son équipe pour un second carton jaune quand il quittait la pelouse.

De nombreuses voix se sont élevées depuis l'incident, dénonçant le comportement de ses pseudo supporters. Muntari a notamment obtenu le soutien de son compatriote Kevin Prince Boateng, lui aussi déjà victime d'actes similaires. « Je suis triste et je comprends Sulley Muntari. Tout le monde doit savoir que c'est un gars splendide et un gagnant« , a indiqué le milieu de Las palmas.

