Afrique de l'Ouest: La justice régionale doit répondre "aux normes internationales"

La multinationale Française Total et la République du Sénégal ont signé deux accords…

Il a toutefois reconnu que malgré la promesse d'avoir le projet d'une cour pénale au niveau régional, il y a plusieurs préoccupations dont la plus importante est celle contenue dans le protocole concernant l'immunité des chefs d'Etats et hauts fonctionnaires.

D'après lui, le protocole de Malabo dresse une ambitieuse et longue liste de crimes tels que le génocide, des crimes contre l'humanité, crimes de guerre et autres.

"Une Cour africaine des droits de l'homme et de la justice (CADH) avec un mandat élargi pourrait jouer un rôle extrêmement positif dans un continent touché de façon chronique par le fléau des conflits armés et où sévit le cancer de l'impunité pour des crimes relevant du droit international", a pour sa part indiqué, le directeur du bureau régional d'AMNESTY international pour l'Afrique de l'ouest et du centre, Alioune Tine.

