Afrique: 16ème Tour cycliste international du Sénégal - L'Algérien Mansouri Islam vainqueur

La 16e édition du Tour cycliste international du Sénégal a été bouclée samedi avec le sacre de l'Algérien Mansouri Islam du Vélo Club Sovac qui remporte le maillot jaune, alors que l'Allemand d'Embrace The World Cycling, Carstensen Lucas, s'imposait dans la dernière étape (8e) de Dakar. Samedi, sur le circuit fermé de la Corniche ouest de Dakar, la course a été très disputée puisque les coureurs se tenaient de près sur la boucle Parcours sportif-Monument de la Renaissance.

Un circuit de 91 km que les cyclistes devaient parcourir en 7 tours, à raison de 13 km par tour, agrémentés de trois sprints intermédiaires remportés respectivement par Hellmann Julian (Embrace The World Cycling), Toy Sam (Vélo Schils Interbike /Grande Bretagne) et encore Hellmann Julian.

Une course très serrée du début à la fin et qui a conduit à une arrivée groupée sur la ligne. Mais Carstensen Lucas, grâce à ses 10 secondes de bonification, sera classé 1er de cette course d'étape qui a enregistré un abandon (Tourtelot Alexis/Club de la Défense /France) et deux hors course (Moussa Ndiaye et Pape Ngor Ibrahima Ngom/Sénégal).

Dans le camp sénégalais : Une participation très mitigée

Cette 8e étape n'a pas fait des heureux au niveau des coureurs sénégalais, puisqu'ils n'étaient que 4 à avoir terminé la course. Bécaye Traoré qui a terminé 19e, après s'être classé 10e la veille (7e étape), Oumar Guéye (30e), Ali Sidy Thiam (37e) et Baye Mor Diop (41e) ; Moussa Ndiaye et Pape Ngor Ibrahima Ngom ayant été disqualifiés pour avoir volontairement dévié sur le parcours.

Au général, si Bécaye a conservé sa place de 10e, Ali Sidy Thiam et Oumar Guéye ont progressé ; le premier a terminé 33e contre 36e la veille, le second a fini 36e contre 38e. Baye Mor Diop, quant à lui, régressait de la 35e à la 38e place.

Dans le classement aux points, Bécaye Traoré (16e 44 pts) et Baye Mor Diop (30e 3 pts) sont les seuls à y figurer. Dans le classement des jeunes et par équipes, point de Sénégal.

Rdc et Mali avec des fortunes diverses

La Rd Congo et le Mali ont terminé cette compétition avec des fortunes diverses. A l'issue de la 8e et dernière étape, la Rd Congo avec seulement trois coureurs qui ont disputé les 7e et 8e étapes, se classait 17e de l'étape et 28e au général avec Mayele Nkoro Djany, tandis que son coéquipier Muhindo Kyaviro Jimmy finissait 32e à l'étape et 30e au général ; enfin Dukua Bumba Fiston se classait 34e de l'étape et 39e au général.

Quant au Mali, il aura vraiment composé avec la poisse puisque son meilleur coureur Yaya Diallo aura connu beaucoup de mésaventures au cours de cette compétition. Tantôt des crevaisons, tantôt des chutes qui ont beaucoup impacté sur sa course.

Finalement, il terminera 29e de l'étape et au général aussi. Heureusement que Siriki Diarra (25e) et Oumar Sangaré (27e) étaient là pour compenser un tant soit peu.

Michel Thioub, president de la federation et directeur du Tour : « Les Algériens sont plus forts parce que mieux préparés »

« C'est une délivrance pour moi. Parce que organiser un Tour est une très grande responsabilité car ce qu'on craint surtout ce sont les accidents.

Heureusement que tout s'est bien passé à part quelques petites chutes. J'avais peur et j'étais stressé parce que parfois les coureurs franchissent la ligne d'arrivée et ne connaissent les résultats que le soir » ; c'est Michel Thioub enthousiaste qui a poussé un ouf de soulagement à la fin de cette 16e édition du Tour cycliste international du Sénégal.

Président de la fédération sénégalaise de cyclisme et directeur du Tour, Michel Thioub ne pouvait manquer de constater que tous les participants étaient contents.

« Au début du Tour, je ne pensais pas qu'on allait arriver au bout. C'était très difficile, c'est l'un des Tour les plus difficiles de mon existence. Mais à la fin, j'ai vu que tout le monde souriait », a-t-il déclaré.

Revenant sur la prestation des coureurs sénégalais, Michel Thioub a souligné que si les coureurs sénégalais ne sont pas contents, lui aussi ne l'était pas.

« Nous faisons ce que nous pouvons faire. Je me suis investi personnellement dans leur préparation. Ils ont été aux championnats d'Afrique que moi-même j'ai financé personnellement avec des amis qui m'ont aidé. Ils ont fait des courses au Maroc.

Ils ont été en Egypte et en France. Tout cela entrait dans le cadre de la préparation. Il ne faut pas qu'ils racontent des histoires. S'ils parlent d'équipements, cela n'est pas vrai parce que nous avons amené 10 vélos tout neuf que l'Uci nous a offerts.

Bécaye Traoré qui a osé parler dans les radios raconte du n'importe quoi. Je lui ai remis un vélo personnel tout neuf et un autre vélo de secours de 10.000 euros à sa taille en lui conseillant de ne pas donner ce vélo de secours. Il n'a qu'à dire où est passé ce vélo de secours.

Vous savez, quand on est battu on la ferme et on travaille. Lorsqu'il a cassé sa chaîne, il devait dire où est passé le vélo de secours que je lui ai offert.

Cela fait trois mois que je lui ai dit de garder ce vélo de secours car il est le meilleur coureur du Sénégal. Quand j'ai demandé des vélos à l'Uci, j'ai en même temps demandé 2 de tailles identiques pour Bécaye Traoré. Donc il faut qu'il arrête de raconter des bêtises », a-t-il pesté.

Pour Michel Thioub, il n'y a pas de prétexte, les Algériens sont plus forts. « Certes ils sont mieux préparés parce qu'ils ont un gros budget de même que les autres participants. Le cyclisme sénégalais a le plus petit budget.

Actuellement, le budget du Tour n'est pas bouclé et la course est finie ; là je suis très stressé et maintenant je vais me retrouver dans mon coin en train de mourir. Je vis ma passion qu'est le vélo, mais je sais que le plus dur à faire, c'est après le Tour, parce qu'il faudra éponger beaucoup de choses », a-t-il déploré.

Classement de la dernière étape (maillot blanc à pois verts). Distance : 91 km ; moyenne : 40,797 km/h

1er : Carstensen Lucas (Embrace The World Cycling/Allemagne) : 2h13'50 ; 2e : Ben Nasr Hassen (Royal Vélo Club Ottignie/Belgique): Mt ; 3e : Ilongo Dimitri (Vc Chartrain/France) : Mt ; 4e : Hasnaoui Meher (Royal Vélo Club Ottignie/Belgique) : Mt ; 5e : Clain Médéric (Club de la Défense/France) : Mt

Classement général (Maillot Jaune vainqueur du Tour). Distance: 1067 km ; moyenne : 41,879 km/h

1er : Mansouri Islam (Vélo Club Sovac/Algérie) : 25h37'27 ; 2e : Clain Médéric (Club de la Défense/France) : 25h38'16 ; 3e : Carstensen Lucas (Embrace The World Cycling/Allemagne) : 25h39'06 ; 4e : Nouisri Ali (Royal Vélo Club Ottignie/Belgique) : 25h39'21 ; 5e: Hellmann Julian (Embrace The World Cycling/Allemagne) : 25h40'10

Classement général meilleur jeune (maillot blanc)

1er : Mansouri Islam (Vélo Club Sovac/Algérie) : 25h37'27

Classement général aux points (maillot vert)

1er : Carstensen Lucas (Embrace The World Cycling/Allemagne) : 209 pts

Classement général par équipes

1er : Royal Vélo Club Ottignie/Belgique) : 76h57'55