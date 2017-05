Cote d'Ivoire: Projet CEDEAO-UE sur les Alpc - Les experts en conclave à Abidjan

Selon Halima Ahmed, Commissaire générale de la Commission paix et sécurité de la Cedeao, ce projet marque l'engagement de la sous-région dans la résolution des conflits régionaux.

Dans le cadre de la lutte contre la Circulation et la prolifération des armes légères dans la sous-région, une réunion du comité technique et de pilotage du projet Cedeao-Ue relative à l'avancement du contrôle des armes légères et de petit calibre, la 5ème du genre, se tient 2 au 5 mai 2017, à Abidjan et à San Pedro. L'ouverture de cette réunion a eu lieu ce mardi 2 mai 2017, à Abidjan-Plateau.

Houndjé Luc, directeur adjoint de la décentralisation et du développement local, représentant le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, s'est félicité de cette réunion. Qui regroupe sept pays: quatre États membres de l'Union du fleuve Mano (Côte d'Ivoire, Guinée, Liberia et Sierra-Leone) et trois autres issus de la région du Sahel (Mali, Niger et Nigeria). Et qui permet de réfléchir sur une problématique aussi importante, en occurrence le contrôle des armes légères. « Aucune lutte assez acharnée, soit-elle, ne peut être efficace si elle n'a pas intégrée la dimension sous-régionale », a-t-il affirmé.

Selon Halima Ahmed, Commissaire générale de la Commission paix et sécurité de la Cedeao, ce projet marque l'engagement de la sous-région dans la résolution des conflits régionaux. Avant d'indiquer que le moment est venu de faire le bilan aux fins de formuler des politiques adéquates. Aussi s'est-elle félicitée de l'action menée par la Commission nationale (ComNat), notamment en matière d'opérations de dépôt volontaire, de destruction et de marquage d'armes.

Stefania Marrone, représentant le chef de la délégation de l'Ue, estime, pour sa part, que ce projet témoigne de la bonne collaboration entre la Cedeao, le Pnud et l'Ue.

Pour Luc Gnonlonfoun, représentant le directeur-pays du Pnud, l'Afrique de l'ouest est face à des défis majeurs, les conflits incessants entre communautés, les prises d'otage, en passant par les attentats terroristes et autres crimes organisés.

Aussi les Alpc du fait de leur accès et leur usage facile sont les principales armes utilisées pour déstabiliser, créer l'insécurité et freiner ainsi le développement dans les États membres de la Cedeao. Une situation qui en appelle à la responsabilité de tous les acteurs dans la recherche de solutions idoines.

Quant au préfet hors-grade, Kouadio Yao, président de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre (ComNat-Alpc), il a indiqué que ce projet à fort impact sur les populations, est aujourd'hui une réalité incontournable en Côte d'Ivoire. « Cette réunion du comité de pilotage vise le partage d'expériences dans la perspective d'orientation stratégique », a-t-il expliqué.

La prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre (Alpc) constitue une menace pour la sécurité et la stabilité dans la sous-région. Lancé en 2015, dans le cadre du 10ème Fonds européen pour le développement (Fed) et mis en œuvre par le Pnud, le projet Cedeao-Ue sur les armes légères vise à favoriser la stabilité et le développement dans la sous-région. Il s'agit de « programmes pilotes de collecte d'armes ».

La réunion prend fin le vendredi 5 mai prochain.