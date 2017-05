Congo-Kinshasa: Gouvernement Tshibala - Plus qu'une question de jours !

La Ceni a dû suspendre l'opération d'enrôlement des électeurs dans le Kasaï et Kasaï… Plus »

Sachant qu'il n'a pas les moyens d'imposer sa marque dans le prochain gouvernement ouvert aux regroupements et partis politiques tant de la majorité que de l'opposition, à la société civile et aux diverses personnalités, Bruno Tshibala est appelé à jouer à l'équilibriste pour contenter tout le monde.

En lieu et place de grosses pointures de différentes plates-formes de l'aile dure du Rassemblement, notamment le G7, la Dynamique de l'opposition et l'Alternance de la République, Bruno Tshibala s'est contenté du menu fretin. Dans ses filets, seulement trois dissidents paraissent avoir mordu à l'hameçon au grand désenchantement de la majorité présidentielle qui espérait mieux.

Ainsi, tous ceux qui avaient misé sur le passé « thisekediste » de Bruno Tshibala présenté, à tort ou à raison, comme l'homme du milieu, ou mieux quelqu'un de non conflictuel et rassembleur, devraient se raviser face à son incapacité à convaincre ses pairs de l'aile dure de l'opposition à rallier son gouvernement.

