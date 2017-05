Congo-Brazzaville: Élections législatives - Le RDPS veut dépasser la barre de cinq députés

Le Rassemblement pour la démocratie et le progrès social (RDPS) affiche déjà ses ambitions pour les prochaines élections législatives. Ce parti veut dépasser la barre de cinq députés obtenue lors des dernières élections législatives de 2012. Cette annonce a été faite il y a quelques jours par Jean Aimé Tchibota Taty, premier secrétaire de la fédération RDPS Pointe-Noire, lors d'un entretien avec les Dépêches de Brazzaville.

Comme tout parti politique, le RDPS veut avoir un bon résultat aux prochaines élections législatives. Car en 2012, ce parti n'avait pu atteindre que cinq députés sur l'ensemble du territoire national, une chose que les cadres et militants de ce parti veulent corriger au plus pressé.

Aujourd'hui, le RDPS version Jean-Marc Tchystère Tchicaya dispose de tous les atouts pour faire face à ce combat politique et surtout remonter cette ponte. Le parti a élaboré de nouvelles stratégies et compte désormais refaire son image à Pointe-Noire et dans le département du Kouilou, qui sont ses deux fiefs mais également au niveau national.

Le RDPS se prépare à cette grande bataille électorale à venir avec une seule ambition en tête, celle d'avoir plus de députés par rapport aux dernières élections législatives. «Aujourd'hui, nos ambitions sont de telle sorte que nous allions au-delà de cinq députés, nous avons déjà lancé l'appel à candidature et d'ici peu une commission sera mise en place avec pour charge de fixer les conditions et les critères de candidatures », a dit Jean Aimé Tchibota Taty.

Rappelons qu'il y a quelques jours, le RDPS avait lancé une campagne d'adhésion massive sur le plan national. Cette tâche qui est contenue dans le programme quinquennal de ce parti va s'étendre jusqu'à la fin de l'année. Mais pour avoir plus de chance aux échéances électorales à venir, les militants du RDPS sont priés de se mobiliser tous autour de leur parti en vue de lui donner les chances de succès et sa place de grand parti politique.