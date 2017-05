Cameroun: Paul Biya bientôt en visite en Chine

Selon Wei Wenhua, son pays, aujourd'hui deuxième puissance économique mondiale, est plus que jamais disposé à partager les secrets de sa métamorphose. Les médias sont les bienvenus et plusieurs journalistes camerounais ont séjourné en Chine.

Au plan diplomatique, un autre pas a été franchi au cours de l'année écoulée avec la signature en juillet d'un accord pour la suppression de l'obligation de visa entre la Chine et le Cameroun pour les détenteurs des passeports diplomatiques et de service. La coopération éducative se porte elle aussi très bien. « En 2016, plus de 3 000 Camerounais sont partis en Chine pour prendre part aux diverses formations, et 77 lauréats camerounais de la bourse du gouvernement chinois ou de l'Institut Conficius », a révélé le diplomate.

La soirée « d'amitié avec la presse camerounaise » est une tradition au sein de l'ambassade de Chine au Cameroun. Jeudi 27 avril 2017, les responsables des médias publics et privés du Cameroun ont pu échanger en toute convivialité avec l'ambassadeur Wei Wenhua. Occasion d'en savoir toujours plus sur l'état de la coopération sino-camerounaise.

