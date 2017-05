La multinationale Française Total et la République du Sénégal ont signé deux accords… Plus »

Revenant sur la création de l'Ordre des sages-femmes et maïeuticiens du Sénégal dont la loi a été votée récemment à l'Assemblée Nationale, la présidente de l'ANSFES affirme que sa structure se trouve "dans l'obligation de mettre en place des organes en six mois".

D'après Mme Mbodj, la formation ne sera pas non plus en reste lors de cette rencontre.

Dans cette optique, le docteur Dembo Guirassy de la Direction de la santé de la reproduction et de la survie de l'enfant note que "la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale passe par les acteurs clés que sont les sages femmes" qui "sont au cœur de ce combat".

Selon Bigué Bâ Mbodj, "tout le mois de mai va être consacré à des activités pour comprendre le rôle et la place de la sage-femme dans la lutte contre la mortalité maternelle. Nous sommes des souteneurs des femmes et des familles avant la conception, la grossesse, l'accouchement et même jusqu'à la ménopause".

