Nigeria: Santé du président Buhari - La polémique enfle, la société civile s'inquiète

Il y va non seulement de son intérêt mais aussi de l'avenir du Nigeria qui, depuis la dévaluation du Naira, connaît une récession économique sans précédent. C'est le lieu même de reparler plus globalement de la santé de nos chefs d'Etat sur le continent.

Le cas le plus emblématique est celui du président algérien, Abdel Aziz Bouteflika, pour ne pas le nommer, qui, depuis plus de deux ans, dirige son pays sur civière.

Reste maintenant à savoir si ces appels du pied seront entendus. Car, sous nos tropiques, on a vu et voit toujours des présidents grabataires s'accrocher à leur fauteuil, refusant ainsi de s'imaginer une autre vie en dehors du pouvoir.

Elles prient instamment le président de « suivre les indications de ses médecins et de se reposer sans plus rien attendre ». Peu avant la société civile, c'est Wole Soyinka, Prix Nobel de littérature, qui s'interrogeait sur l'état de santé du président avec un ton empreint de colère en ces termes : « Pourquoi le président nous cache-t-il son état de santé ? » « Il devrait comprendre qu'il appartient au domaine public », avait-il ajouté.

Copyright © 2017 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.