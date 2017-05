Congo-Brazzaville: Douane - Des cadres et agents formés sur la pratique de la gestion des risques

La gestion des risques douaniers est un outil de travail qui permet aux agents de la douane de ne cibler que des marchandises à risque, afin de faciliter l'accès des marchandises aux ports et frontières. Un atelier sur le sujet s'est ouvert le mardi 2 mai, à Brazzaville, regroupant des douaniers congolais et des experts de l'Organisation mondiale des douanes (OMD).

L'atelier de formation des formateurs congolais sur "L'analyse des risques douaniers : sélectivité et ciblage" a réuni une vingtaine de cadres et agents de la douane congolaise. Durant quatre jours, ces participants vont échanger notamment sur les cinq étapes principales du processus standard de gestion des risques.

Notamment, l'établissement du contexte en rapport avec l'importation de la marchandise ; les contrôles à l'exportation et le trafic des passagers ; l'identification des risques en ce qui concerne la protection des revenus ; les interdictions (armes, drogue... ) et les restrictions ; l'analyse des risques sur la probabilité qu'un risque se matérialise ; l'évaluation et la hiérarchisation des risques et leur règlement.

« Pour être performantes, les douanes doivent avoir recours à l'analyse, à la sélection et au ciblage, en se basant sur l'échange d'informations et des renseignements et en privilégiant la communication interne et externe », a indiqué l'expert de l'OMD, Ibrahima Seck.

Les administrations douanières, selon cet expert, travaillent dans un contexte difficile et en pleine mutation. « Il faut concilier facilitation, contrôle et sécurisation de la chaîne logistique internationale », a-t-il affirmé, ajoutant que l'OMD est engagée à arrimer le Congo aux standards internationaux de contrôle du commerce international et de la lutte contre la fraude sous toutes ses formes.

Pour le directeur général du Centre régional de formation de l'OMD pour la région Afrique occidentale et centrale (CRF), Gomez Tsenet, ce sont des avancées pour la douane congolaise. « C'est la douane du 21e siècle. Il est vrai, nous sommes des policiers de la marchandise à la frontière, mais l'OMD nous oblige désormais à avoir des instruments de travail adaptés », a déclaré Gomez Tsenet.

La gestion des risques douaniers permet essentiellement la célérité au niveau des ports d'entrée, par exemple au niveau de Pointe-Noire, la douane congolaise entend travailler d'arrache-pied pour améliorer les échanges commerciaux. Les opérations de police de la marchandise devraient aussi se standardiser, avec la mise en place des zones économiques spéciales.

Notons que la cérémonie du lancement des travaux de l'atelier a été présidée mardi par le directeur général des douanes et droits indirects par intérim, Baptiste Yomo, qui a salué les efforts du gouvernement congolais pour réformer la douane congolaise.

« La gestion des risques douaniers nécessite une surveillance et un examen constants, afin d'éliminer les évaluations faussement négatives et faussement positives des risques », a conclu Jean-Baptiste Yomo.