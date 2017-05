Angola: Parcours ferroviaire le plus rentable Lubango/Namibe

La compagnie du CFM, dont le siège est à Lubango, emploie actuellement plus de 1400 travaillleurs repartis entre Huila, Namibe et Cuando Cubango, trois provinces situées au sud du pays.

"De Namibe à Lubango, les trains du CFM ne transportent que des marchandises, mais cela dépend beaucoup plus des affréteurs. Il y a un volume considérable car Namibe étant pourvue d'un port, c'est de là que provient la plus grande partie des cargaisons transportées, surtout des combustibles. Et à partir de la province de Cuando Cubango le CFM transporte du bois destiné à ce port. Et la province de Huila, quant à elle, produit des granits que le train transporte. Toutes ces cargaisons sont exportées", a-t-il expliqué.

En moyenne, le CFM, transportant des passagers et la cargaison, encaisse mensuellement 30 millions de Kwanzas, a-t-il précisé, ajoutant qu'en raison de fréquence de fret de Lubango pour Namibe, sur une distance de 243 Km, plus de 70 pourcent de marchandises qui arrivent au Port de Moçâmedes, ont comme destination Lubango.

