Angola: Lancement du livre "40 cultes sabbatiques"

Luanda — Trois livres avec des contenu religieux ont été lancés dimanche, par l'Eglise de Notre Seigneur Jésus Christ dans le Monde (Tocoiste) afin de guider les citoyens en général et les fidèles, en particulier, à résoudre les divers problèmes qui affectent la société.

Evêque de l'Eglise Tocoiste, Afonso Nunes, lance le livre "40 Cultes Sabbatiques"

Il s'agit du livre de sermons "40 cultes sabbatiques, à travers le désert " écrit par l'évêque Afonso Nunes, chef spirituel de l'Eglise Notre Seigneur Jésus Christ dans le monde, ainsi que les Statuts et Règlement de l'Eglise Tocoiste et le Manuel de rites et sacrements.

L'œuvre "40 cultes sabbatiques à travers le désert" aborde les sermons prononcés par l'évêque de l'Eglise Tocoiste, Afonso Nunes, sur diverses questions touchant l'être humain et la façon de les résoudre à travers les Saintes Écritures.

Selon l'évêque Afonso Nunes, c'est un livre destiné aux prédicateurs et citoyens ordinaires qui rencontrent des difficultés dans la vie, contenant des éléments qui peuvent les guider.

En 152 pages, l'évêque Tocoiste traite des questions liées au divorce, chômage, dépression, violence familiale, le manque de ressources financières, de logement, entre autres moments troubles.

Selon lui, la foi des fidèles tocoistes et d'autres congrégations religieuses a été relancée avec la réalisation des 40 cultes sabbatiques et, comme preuve, il a été enregistré plus de deux millions de personnes qui se sont déplacés à Catete à la fin de l'année dernière pour la clôture de cette activité.

Interrogé sur l'importance de l'emploi, le chef religieux a déclaré que le travail devrait être respecté pour protéger la vie de chacun tout en vivant sur la terre.

Dans Statuts et Règlement général de l'Eglise tocoiste, l'auteur parle des résolutions issues du quatrième congrès de la congrégation tenue en juin l'année dernière afin d'imprimer plus dynamique dans l'action évangélisatrice.

En ce qui concerne les rites et sacrements, cette oeuvre fait une approche des différentes étapes qui doivent être prises en compte par les bergers lors des cérémonies de mariage, funérailles, baptêmes et d'autres activités.

Il a annoncé le lancement bientôt d'une encyclopédie Tocoiste qui contiendra toute la trajectoire de l'église depuis sa fondation jusqu'à l'heure actuelle et les perspectives d'avenir.