Madagascar: Mai, mois de tous les dangers

L'appel au « fihavanana » et à la responsabilité de tout un chacun lancé par le président de l'Assemblée nationale est fait pour calmer le jeu. Sera-t-il entendu ? En tout cas, depuis toujours, on a dit que mai est le mois de tous les dangers.

Certains d'entre eux n'avaient, dit-on, pas caché leur détermination à aller jusqu'au bout. Même si la situation semble s'être calmée après de tractations faites en coulisse, le feu, comme on dit, couve toujours sous les braises. Les frondeurs peuvent monter au créneau à tout moment. Ils peuvent même se montrer virulents si le pouvoir ne lâche pas du lest pour les calmer.

Bien que la population se soit assagie et rechigne à descendre dans la rue, on sent quand même une certaine fièvre au sein de l'opinion et est bien malin celui qui peut prédire ce qui peut se passer durant ce mois de mai propice aux revendications.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.