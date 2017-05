Afrique Centrale: Yaoundé abrite la réunion des experts du Copax/CEEAC

En Centrafrique, l'Est est toujours un champ de bataille entre groupes armés rivaux, issus de l'ex-Seleka. UPC… Plus »

La délégation du secrétariat général de la CEEAC est conduite par le général Guy Pierre Garcia, secrétaire général adjoint chargé du Département de l'intégration humaine, paix, sécurité et stabilité (DIHPSS), entouré d'une forte délégation d'experts du secrétariat général de la CEEAC, du CRESMAC, de l'état-major régional et du Mécanisme d'alerte rapide de la CEEAC(Marac).

Les débats ont tourné aussi autour de l'Etude de faisabilité du dossier de la Base logistique régionale (BLR) et le point d'information sur la stratégie de lutte contre la prolifération des Armes légères et de petit calibre (ALPC) en Afrique centrale.

Les participants auront à examiner plusieurs dossiers, notamment, la mise en œuvre des recommandations de la 16ème CDS tenue à Libreville en mars 2016 ; l'examen du Rapport sur le fonctionnement des instances du Copax et des autres structures tactico-opérationnelles du département en charge de l'Intégration Humaine, Paix, Sécurité et Stabilité(DIHPSS) ; le Fonctionnement du Centre régional d'études stratégiques et maritimes d'Afrique centrale (Cresmac) et l'activation du Centre multirégional de coordination(CMC) de la Zone A ; les Etapes du prochain exercice communautaire de la Fomac, particulièrement l'examen des (TDR) et le choix du thème.

La 17ème session ordinaire de la Commission de défense et de sécurité(CDS) du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale (Copax/CEEAC) s'est ouverte le 2 mai à Yaoundé, au Cameroun, en présence des experts de la quasi-totalité des pays membres de la Communauté Economique des Etats d'Afrique Centrale (CEEAC).

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.