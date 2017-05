Afrique de l'Ouest: Trente-sept navires en situation irrégulière interceptés

La multinationale Française Total et la République du Sénégal ont signé deux accords… Plus »

Selon Ahmed Diamé, le contrôle à l'origine de l'arraisonnement des bateaux a été mené avec la collaboration des autorités des six pays ouest-africains déjà cités et de la Commission sous-régionale des pêches, qui réunit plusieurs Etats d'Afrique de l'Ouest.

"Sur les 37 navires interceptés, 13 sont en situation de pêche illégale. Onze ont été arraisonnés, dont quatre en Guinée-Bissau, trois en Guinée, trois autres en Sierra Leone, et enfin un au Sénégal", a détaillé M. Diamé lors d'un point de presse sur le bilan du contrôle mené par le navire "My Esperanza".

Le contrôle a été mené pendant 11 semaines, dans les eaux du Cap-Vert, de la Guinée, de la Guinée-Bissau, de la Mauritanie, du Sénégal et de la Sierra Leone, par le navire "My Esperanza", qui appartient à cette ONG, a précisé Ahmed Diamé, un responsable chargé de la protection des océans à Greenpeace.

Dakar — L'organisation non gouvernementale Greenpeace, spécialisée dans la protection de l'environnement, a déclaré, mardi, à Dakar, avoir intercepté dans six pays ouest-africains 37 navires en "situation irrégulière".

