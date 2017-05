Maroc: La course aux points bat son plein au championnat national de basketball

Dans le centre des FAR, la formation de l'AS FAR a eu à en découdre avec le FUS dans un derby qui a tenu toutes ses promesses. La partie fut âprement disputée, cependant le dernier mot est revenu aux Militaires qui ont enregistré une précieuse victoire confirmant le sursaut du club après le succès lors de la précédente journée en déplacement face au CRA le co-leader du concours.

Il y a lieu de signaler que les clubs de cette division était, la semaine dernière, à l'heure de la septième manche du championnat avec comme match d'ouverture l'explication qui a eu pour cadre la salle omnisports de Nador et pour protagonistes les deux mal lotis l'Iran et la RSB.

Le championnat national de la division Excellence de basketball se poursuivra aujourd'hui mercredi avec la programmation de la huitième journée retour. Au programme des matches qui ne manquent point d'attrait avec MAS-CRA, RSB-WAC, KAC-IRAN, KACM-AS FAR et FUS-IRT.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.