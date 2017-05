Ile Maurice: Risque d'expulsion suite au Brexit - Des Mauriciens dans la tourmente

«Un couple, dont la femme est mauricienne, a quitté l'Italie et a vendu sa maison, sa propriété et est venu s'installer au Royaume-Uni récemment.

Me Hans Sok Appadu ajoute que même si ces Mauriciens sont mariés à un Européen ou une Européenne, ils devront malgré tout justifier d'une présence d'au moins cinq ans sur le territoire britannique, soit en tant qu'employé, entrepreneur, étudiant ou chercheur d'emploi pendant un certain laps de temps. Et si, d'ici 2019, ils ne correspondent pas à ces critères, ils risqueront l'expulsion, souligne-t-il.

«J'ai des clients qui détiennent une double nationalité et se trouvent dans l'incertitude à la suite du Brexit. Ils ne savent pas s'ils obtiendront le permis de résidence», confie Me Hans Sok Appadu, d'OTS Solicitors, qui exerce en Angleterre.

L'inquiétude se fait grandissante chez une dizaine de Mauriciens vivant en Angleterre. En cause: le Brexit. À défaut de permis de résidence permanent, ils risquent l'expulsion d'ici 2019. En désespoir de cause, ils ont fini par se tourner vers des hommes de loi au Royaume-Uni.

