Congo-Kinshasa: Gouvernement Tshibala - Laborieux travail de débauchage

Désabusé, Bruno Tshibala n'imposera pas sa marque comme il s'était imaginé le faire. Lisanga Bonganga et le prof Matungulu qui sont tombés dans sa gibecière ont été dans l'incapacité de lui redonner une grande carrure. Sur ce point précis, la MP ne cache plus sa déception. Face au travail laborieux de débauchage, Tshibala est sur les traces de Badibanga.

D'ores et déjà, il est établi que l'accouchement par césarienne du gouvernement Tshibala portera la signature de la MP. C'est le prix de la trahison, il ne pouvait s'y dérober. Il est tombé dans le piège de la MP qu'il ne peut plus s'en défaire.

A la MP, on ne décolère pas face aux moyens politiques, financiers et intellectuels mis à contribution. « Le premier test étant décevant, pourquoi se précipiter ? », a réagi un cadre du PPRD très déçu de l'enlisement dans lequel s'engouffre de plus en plus la MP.

En lieu et place, Tshibala doit se contenter du menu fretin, à savoir le très versatile Lisanga Bonganga. Par ailleurs, dans les couloirs de la présidence de la République, l'on rapporte que le chef de l'Etat ne manifeste aucune intention de travailler avec les têtes d'affiches de la dissidence du Rassemblement tels que Joseph Olenghankoy et Roger Lumbala.

La composition du gouvernement Bruno Tshibala traîne. La pêche miraculeuse à coup de billets verts et de promesses de strapontins ministériels n'a pas séduit les grosses pointures de la vraie opposition, le Rassemblement restructuré autour du duo Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi. Certains à l'instar de Freddy Matungulu (CNB/Dynamique de l'Opposition) ont mordu à l'hameçon de la MP. Ayant reçu mission de fragiliser le Rassemblement, Tshibala se bute à un travail laborieux de débauchage.

