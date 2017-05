La multinationale Française Total et la République du Sénégal ont signé deux accords… Plus »

Trois lauréats seront désignés à l'issu de ce concours doté de prix d'une valeur de plus de 300.000 francs CFA, octroyés dans trois catégories : lycéen, universitaire et professeur d'espagnol.

Les élèves de lycée et étudiants universitaires au Sénégal participant à, ce concours peuvent proposer jusqu'au 1er septembre 2017, "un texte en prose ou verso", pas plus long que 1.000 mots.

Il est ainsi demandé aux participants de "réaliser un exercice littéraire en espagnol sur les initiatives communes qui ont abouti ou qui pourraient être réalisées dans le but de protéger et conserver le milieu qui nous entoure".

