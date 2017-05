Togo: Les PTF veulent voir clair dans leurs aides

La plupart des grands travaux réalisés dans le pays par le gouvernement sont financés par les partenaires techniques et financiers soit par dons, prêts ou appuis budgétaires. Ainsi pour l'efficacité dans le processus de programmation, de gestion et de suivi d'un nouvel appui, il est exigé de faire le point des projets et programmes déjà financés. Une revue des portefeuilles desdits programmes et projets est en cours.

La Stratégie pour la Croissance Accélérée de l'Emploi (SCAPE) est le tout-dernier plus grand projet du gouvernement financé par les partenaires techniques et financiers. Le point de la gestion du projet s'impose quand cette SCAPE cède sa place au Plan National de Développement (PND) à compter de janvier 2018.

Durant huit jours, onze comités sectoriels présenteront respectivement leurs rapports aux partenaires. Entre autres secteurs concernés, justice, droits de l'homme et sécurité, gouvernance politique et administrative, défense, santé et VIH-Sida, eau, assainissement, environnement et cadre de vie.

Cette revue permettra de ressortir le niveau d'exécution financière des projets en cours d'exécution, faire l'analyse des projets réalisés par rapport aux résultats planifiés, identifier les projets qui ont manqué de financement et penser à transformer toutes les difficultés rencontre sur le parcours en solution. Ces solutions seront portées par le Plan National de Développement en élaboration.