Cote d'Ivoire: FILTISAC CI - Un résultat en hausse de 486% au 1er trimestre 2017

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre s'élève à FCFA 11 806 millions, en croissance de 12% par rapport au premier trimestre de 2016. Cette progression résulte principalement de la hausse des ventes de sacs en fibres naturelles (28%) et synthétiques (+33%). En effet, l'étalement de la campagne Cacao, ainsi que le regain déjà annoncé sur la filière Cotonnière ont soutenu la demande. Le résultat d'exploitation est porté par la croissance des ventes, combinée aux efforts de maitrise des charges, dans un contexte marqué par la remontée progressive des cours mondiaux des matières premières synthétiques et une parité euro/dollar défavorable.

