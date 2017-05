L'Union des Mutuelles Alliance de Crédit et d'Epargne pour la Production (UMACEP), une institution de micro finance au Sénégal, travaille à renforcer sa capacité à financer des projets dans le secteur agricole et les petites et moyennes entreprises.

Dans le cadre de cette stratégie d'expansion de ses activités, ACEP Sénégal devrait bénéficier d'un prêt de 4 milliards de FCFA, d'une maturité de 4 années, et dont 50% seront affectés pour la réalisation de son objectif. L'institution de micro finance est accompagnée dans ce processus par la Société Financière Internationale.

Cette dernière qui soutient l'émergence du secteur privé dans les pays en développement, devrait se prononcer très prochainement sur la possibilité d'apporter 2 milliards de FCFA au projet. Le reste devrait être mobilisé via le Programme Mondial pour la Sécurité Alimentaire et Agricole, qui dispose une enveloppe de financement de 43,5 millions de dollars pour le Sénégal.

En cas de validation du projet avec IFC, ACEP Sénégal définira les modalités en vue de bénéficier du projet, à travers notamment ses 16 agences et 89 points de vente dans le pays. L'ACEP est constitué de 11 coopératives d'épargne et de crédit. Elle apporte son appui au secteur du commerce les PME et autres secteurs de l'économie.