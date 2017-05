Par ailleurs, il a invité la population à plus de collaboration. « Si vous avez des informations, vous pouvez appeler aux numéros verts suivants : 17 (police nationale), 16 (gendarmerie), 1010 (Centre national de veille et d'alerte) », a-t-il insisté.

« Quelle était la destination finale de la drogue et « qui » est ce pays voisin dont on parle ? », voilà, entre autres, les questions soulevées par les journalistes. « Les investigations sont toujours en cours pour faire la lumière sur cette affaire », a répondu, sans ambages, le commissaire Bélem, principal orateur de cette conférence de presse.

Emballé dans des plaquettes de 3 kg (vendu à 100 000 francs CFA l'unité) et 2kg (50 000 francs), sa valeur totale se situe entre 45 et 50 millions de francs CFA. Secundo, les personnes impliquées vont comparaître devant de procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou.

A la question de savoir quelle suite sera donnée à cette affaire, le policier a été on ne peut plus clair : primo, la marchandise sera purement et simplement incinérée.

« L'Unité antidrogue (UAD) vient de démanteler un réseau de trafiquants de cannabis » : c'est l'information principale communiquée aux hommes de médias, le mardi 2 mai 2017 dans les locaux de la Brigade des stupéfiants et des mœurs à Ouagadougou. Qui sont les personnes arrêtées et quel était leur mode opératoire ? Précisions !

Copyright © 2017 L'Observateur Paalga. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.