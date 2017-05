Maroc: L'industrie du paiement électronique, un des secteurs les plus touchés par la transformation digitale

La 12ème édition de "Cartes Afrique" s'est tenue les 27 et 28 avril à Marrakech

Le nombre d'utilisateurs du paiement mobile est passé de 250 millions en 2013 à plus de 500 millions en 2016, a indiqué le président directeur général de "Hightech Payment Systems" (HPS), Mohamed Horani.

"L'industrie du paiement électronique est un des secteurs les plus touchés par la transformation digitale. Le nombre de cartes qui était de près de 13 milliards en 2011 est passé à plus de 18 milliards en 2016", a relevé M. Horani. Le PDG de HPS s'est ainsi exprimé lors de la 12ème édition de "Cartes Afrique" qui s'est tenue les 27 et 28 avril à Marrakech, rapporte la MAP.

Il a de même noté que la carte et le mobile devront cohabiter et se compléter de manière intelligente, en vue de renforcer la monnaie électronique et lutter contre le cash qui a "la peau très dure".

Le spécialiste a qualifié le digital "d'une opportunité historique et une chance inédite" pour construire des modèles économiques plus viables et plus soutenables. Le digital offre, selon le responsable, un gisement d'une nouvelle économie de partage: l'économie collaborative.

"La révolution numérique a permis aux citoyens de s'organiser en réseaux sociaux ou en communautés grâce à des plateformes Internet où chaque individu agit d'égal‐à‐égal avec ses pairs", a-t-il expliqué.

Le spécialiste a, en outre, souligné que 277 services de paiement mobile étaient déployés dans 93 pays, en 2015, précisant que cette nouvelle formule financière continue d'accélérer l'inclusion financière dans plusieurs pays sous-bancarisés.

"En 2015, selon les données de la Banque mondiale sur l'inclusion financière, les services de paiement mobile sont disponibles dans 85% des pays où le taux de bancarisation est inférieur à 20%", a informé M. Horani.

Le PDG de HPS a, par ailleurs, relevé la nécessité de garantir une réglementation pour ces transactions financières sur le plan national, mais aussi sur le plan international, en matière notamment des échanges transfrontaliers.

"Grâce au digital, les clients sont plus connectés, mieux informés et plus exigeants. Ils veulent des services financiers plus rapides, plus faciles à utiliser et moins chers", a révélé M. Horani.

"Cartes Afrique 2017", organisé les 27 et 28 avril à Marrakech, est un salon dédié à la finance numérique qui prévoit l'organisation de conférences, des innovations sessions, des journées de formation, outre un espace d'exposition et de networking.