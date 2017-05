Burkina Faso: Dialogue politique avec l'UE - Alpha peste contre l'opposition

Après avoir énuméré les différentes victoires engrangées par le pouvoir en place, notre diplomate en chef, visiblement remonté contre Zéphirin Diabré et Cie, a tancé en ces termes: « C'est au moment où des défis sont en train d'être relevés et que l'accalmie commence à régner que l'opposition a décidé d'enclencher une guérilla contre le pouvoir en place. Vous avez certainement entendu parler de ce projet de motion de censure qui pour nous ne se justifie pas.

L'édition qui s'est tenue dans la salle de conférences des Affaires étrangères hier mardi, la 11e du genre, se tient dans un contexte particulier marqué par de nombreuses interrogations sur le Brexit au sein de l'Union européenne, l'ampleur du terrorisme, les défis liés à la construction européenne, et ceux liés, pour notre part, à la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES).

Non seulement ces retrouvailles permettent d'échanger sur l'état de la coopération en général, mais c'est également une occasion de faire le tour de la situation sociopolitique et économique dans les deux espaces.

