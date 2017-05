Burkina Faso: HCRUN - Un comité de sages pour dénouer la crise

Benoît Kambou, le président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale (HCRUN), est plus que jamais sur un siège éjectable, contesté qu'il est par 16 des 20 conseillers de cette structure. Hier 02 mai 2017, les frondeurs ont tenu, dans la matinée, une réunion de crise au Conseil économique et social (CES). Mais rien n'a filtré de ce huis clos si ce n'est la mise en place d'un comité de sages pour dénouer la crise.

Le long week-end qui vient de s'écouler a été marqué au HCRUN par la pétition appelant à la démission du président Benoît Kambou de la tête de cette structure en charge de la réconciliation.

Cette pétition, signée par 16 des 20 conseillers du HCRUN, met le doigt sur « l'absence de résultats concrets pouvant assouvir les attentes légitimes du peuple burkinabè sur les chemins de la réconciliation après une année de fonctionnement, l'absence de rapport annuel d'activité, l'absence de visibilité du HCRUN due à un manque de vision, le dysfonctionnement de l'organisation, caractérisé par l'absence de planification des activités depuis l'installation des conseillers le 22 mars 2016, etc. »

« Faudra-t-il une commission de réconciliation... pour le HCRUN ? » a titré L'Observateur Paalga dans son édition d'hier pour parler de cette crise qui oppose le président Benoit Kambou aux conseillers frondeurs. Le journal prédisait que la journée d'aujourd'hui s'annonçait décisive puisqu'une importante réunion de crise devait avoir lieu sur le sujet.

Et de fait, ladite réunion de crise a eu lieu dans la matinée au Conseil économique et social (CES). En huis clos, elle a réuni autour d'une même table, dans un face-à-face, les frondeurs et le président Kambou. Naturellement, la presse n'était pas admise dans la salle.

Cependant, Selon nos informations, Benoît Kambou, qui a assisté à l'ouverture de la réunion, aurait promis, sous 48 heures, d'apporter une réponse aux griefs formulés contre lui.

Selon des sources concordantes, cette réunion a abouti à la mise en place d'un comité de sages chargés de gérer cette crise.

Par contre, toutes nos tentatives auprès des frondeurs afin d'en savoir davantage sur les conclusions de cette rencontre sont restées vaines. Il nous a été bonnement annoncé que le comité de sages prendrait contact avec la presse en temps opportun.

Mais au moment où nous tracions ces lignes, Ouagadougou bruissait de rumeurs selon lesquelles le président du Faso serait sur le point de nommer un nouveau président au HCRUN. Info ou intox ? L'avenir nous le dira.

Pour mémoire, les 21 membres du HCRUN ont été nommés sous la transition par le président Michel Kafando, le Premier ministre Yacouba Isaac Zida et le président du Conseil national de la transition, Cheriff Sy, à raison de 07 personnes par autorité.

Liste des membres du HCRUN

Lucienne Ariane Zoma

Younoussa Sanfo

Rasmané Ouédraogo

Fatoumata Ouédraogo

Mouniratou Yerbanga

Col-major Sy Traoré

Jérôme Compaoré

Aïcha Ouédraogo/Zampaligré

Mamadou Drabo

Souleymane Ilboudo

Lazare Yenou

Benoît Kambou

Bernadette Confé

Youssouf Ouédraogo (Lebda Naaba)

Issaka Sam

Laurent Monné

David Ouoba

Pasteur Henri Yé

André Eugène Ilboudo

B. Claudine Valérie Rouamba/Ouédraogo