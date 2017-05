Burkina Faso: Journée mondiale de la liberté de la presse - Dans quelle encre tremper sa plume ?

billet

C'est le baromètre de la liberté de la presse à travers le monde, celui que tous, journalistes, activistes des droits humains, dirigeants politiques, etc., attendent chaque année à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée aujourd'hui 3 mai 2017. Et une fois de plus, la tradition établie depuis mai 2012 a été respectée.

En effet, Reporters sans frontières a rendu public son habituel classement des pays respectueux de la liberté de la presse. Et dans ce who's who, il y a des indéboulonnables en tête du peloton comme dans les profondeurs dudit classement, tant d'année en année on a l'impression qu'à quelque chose près, ce sont les mêmes que l'on retrouve aux mêmes places.

On ne s'étonnera donc pas de voir des pays scandinaves s'installer sur un podium dont ils ne descendent jamais. La Norvège et la Suède étant classées première et deuxième Nation au plan mondial suivies du Danemark et des Pays-Bas.

Quoi de plus normal quand on sait que la liberté de la presse est la mère de toutes les libertés, socle de la démocratie et du développement humain. Ce n'est donc pas étonnant que ce soit les mêmes qui occupent le haut du classement selon l'indice du développement humain du PNUD.

De la même manière, au fond de la classe, c'est toujours les mêmes mauvais élèves que l'on retrouve, les vilains petits canards de François de Salle, saint patron des journalistes. C'est là que l'on retrouve les pays en conflit, les régimes dictatoriaux, les monarchies de droit divin, avec la Corée du Nord (180e sur 180) et son clone africain, l'Erythrée (179e).

En remontant, on retrouve le Turkménistan, la Syrie et la Chine. Et parmi les cinq derniers africains, on retrouve, outre l'Erythrée, le Soudan (174e), Djibouti (172e), la Guinée équatoriale (171e) et la Somalie (167e). Autant de pays qui sont, comme on le sait, de véritables îlots de démocratie et de prospérité -ne riez pas- et presque tous situés, hasard de la géographie, dans la Corne de l'Afrique.

Fort heureusement, à côté des moutons noirs, il y a encore des raisons d'espérer. Comme dans tous les domaines, il y a aussi l'Afrique qui gagne, avec des pays comme la Namibie (24e mondial), le Ghana (26e), le Cap Vert (27e) et l'Afrique du Sud (31e), respectivement donc 1er, 2e, 3e et 4e sur le plan africain.

Là également, on remarquera que ce sont des pays non francophones qui progressent, loin du tumulte et des tambouilles africaines, même si dans une moindre mesure la Nation arc-en-ciel, à travers son bouillant chef d'Etat, s'illustre parfois de la mauvaise des manières.

Pour voir le premier pays francophone africain, il faut attendre le 42e rang mondial et la 5e place africaine, un pays pauvre très endetté situé au cœur de l'Afrique occidentale, appelé Pays des hommes intègres, qui se paie même le luxe de devancer les Etats-Unis, classés 44e mondial.

Bien sûr, c'est pour l'anecdote mais à tout le moins, ce rang n'est pas volé et il confirme tant le bien que pensent bien des observateurs du Burkina Faso dans sa marche vers un enracinement véritable de la démocratie. Reste que ce 1er-Mai intervient dans un contexte particulier marqué par des attaques terroristes qui endeuillent régulièrement le pays depuis plus d'un an.

Un contexte nouveau pour les médias qui doivent apprendre à conjuguer le devoir d'informer les citoyens et leur responsabilité sociale de censurer à la limite certaines informations frappées du sceau du secret militaire. Une obligation de ne pas entretenir la psychose et de ne pas faire l'apologie du terrorisme.

Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si la communauté des journalistes burkinabè a placé la commémoration de cette journée sous le signe de cette problématique, parfois objet de couacs, d'incompréhensions, voire de tensions entre les journalistes des différentes Rédactions, d'une part, et, de l'autre, les gendarmes des médias quand ce ne sont pas les vrais pandores ou la grande muette.

Le défi donc pour la corporation aujourd'hui est de savoir dans quelle encre tremper sa plume. C'est l'enjeu même de la commémoration de cette 27e Journée mondiale de la liberté de la presse à l'échelle nationale en tout cas.