L'usine de la société Pêche et froid de l'océan Indien traite chaque année 40 000 tonnes brutes par an. Elle exporte 1000 containers de produits finis par an.

C'est l'un des fleurons de l'industrie de transformation à Madagascar. La visite du Président Hery Rajaonari-mampianina, au sein de l'usine de transformation et de conservation de thons de la société Pêche et froid de l'océan Indien (PFOI) jeudi, a permis de connaître la place de celle-ci dans l'économie nationale.

Cette usine, premier opérateur export du port d'Antsiranana, traite, chaque année, 40 000 tonnes brutes de thons par an et dispose d'une capacité de stockage de 10.000 tonnes de thon, à une température de -20 degrés. Et milles conteneurs quittent le port d'Antsiranana chaque année pour rejoindre le marché international.

Durant cette visite, le Président Hery Rajaonari-mampianina a relevé que la PFOI, de par ses activités et ses performances, est l'un des fleurons de l'industrie de transformation, et contribue, de ce fait, à l'émergence socio-économique de Madagascar.

Cette usine a commencé ses activités en 1991 avec quatre cent cinquante employés composés de cadres, de techniciens et d'ouvriers.

Tournant décisif

Et depuis, la PFOI et ses équipes ont su évoluer pour satisfaire les impératifs des nouveaux environnements de la filière thon. Actuel-lement, elle emploie directement mille sept cents personnes, dont 80% de femmes et pourvoie dix mille emplois indirects, à travers ses prestataires.

Mais l'année 1997 marque un tournant décisif pour la vie de la société. Le Thunnus Overseas Group (TOG), spécialisé dans la production et la commercialisation de conserves de thon en France, en Côte d'Ivoire et à Madagascar, fait son entrée dans le capital de la société pour en devenir l'actionnaire principal.

En fait, le groupe TOG est aujourd'hui un groupe multinational de transformation et de commercialisation de thon en conserves, en boîtes et en poches, ainsi que sous forme de produits semi-finis.

La PFOI dispose également d'une ligne de fabrication de boîtes de conserves vides intégrée. En ce qui concerne les déchets de poissons, ils sont traités et transformés en farine destinée à l'alimentation animale et à l'aquaculture.