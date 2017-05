Togo: Bawara reconnait implicitement les défaillances

« Il y a encore beaucoup d'efforts à déployer pour améliorer de manière encore plus substantielle, les conditions de vie, l'environnement et le cadre de vie des agents. Que ce soit des conditions individuelles de traitement, d'émoluments ou qu'il s'agisse des conditions collectives, il y a encore beaucoup d'efforts à faire », c'est ce que déclarait M. Bawara, qui par la même occasion a exhorte les travailleurs qui dans leur cahier de doléances réclamaient de meilleures conditions de vie et de travail « à la modération et à la responsabilité ».

De sa déclaration, on peut retenir que le patron du département de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative, reconnait à sa manière les défaillances qui existent dans le traitement réservé aux fonctionnaires de l'Etat.

Il est le ministre togolais de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative. Le 1er mai dernier, il était entoure de ses collaborateurs pour la célébration. Pour l'occasion et comme il est de coutume, Gilbert Bawara a pris la parole pour s'adresser à l'assistance.

