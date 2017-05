Madagascar: Les géomètres experts en brouille avec le bureau national

C'est ce qu'on lit dans la déclaration. En effet, cette histoire ne date pas d'hier mais depuis un certain temps, surtout que le bureau national - toujours sur la base des explications de ces géomètres - conduit et gère les affaires les concernant à sens unique.

Conformément à la Constitution, le Parlement entame depuis hier la session ordinaire des deux chambres et comme à l'accoutumée, plusieurs textes seront au centre des débats. Justement, l'Ordre des Géomètres Experts de Madagascar (OGEM) est touché par un texte qui mine la profession depuis un certain temps, mais demeure en vigueur : la loi n°2011-005 du 21 juin 2011 instituant l'Ordre des Géomètres Experts à Madagascar. D'une manière générale, ils demandent purement et simplement l'abolition de ce texte et l'adoption de la proposition de loi n°2016-001/PL.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.