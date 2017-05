A la dernière minute, on apprend que le bureau de l'USCO n'entend pas varier sa procédure de répartition de la subvention. Face à cette intransigeance, les joueurs de leur côté ont également décidé de ne plus s'entraîner. L'USCO, classée 14e sur 16 dans le championnat, court le risque d'être reléguée en D2 si rien n'est fait pour juguler cette crise.

Saluant les capacités de fin négociateur du gouverneur et préférant observer l'omerta et s'en remettre aux démarches que celle-ci entreprendra, Issiaka Soulama estime que pour l'instant, joueurs et dirigeants de l'USCO ne doivent avoir à l'esprit que le maintien du club en D1. Si le club tombe, a-t-il soutenu, on ne parlera même plus de bourse.

« Si nous tombons en D2 ou en D3, on ne parlera même plus de subvention »

Certains gagnent 15 000 F CFA, d'autres ont 20 000 F CFA et il y en a même qui ont 5 000 F CFA. Tout dépend de ta place au sein de l'équipe. Nous avons toujours procédé ainsi depuis que la subvention est allouée et il n'y a jamais eu de problème ».

A l'entendre, le joueur, tout compte fait, et selon la théorie des dirigeants du club, se retrouve avec à peine 8 000 F CFA sur la subvention de 2 millions de F CFA. « Nous avons eu des contacts avec d'autres clubs et même avec les structures en charge du football au plan national.

