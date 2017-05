La conférence de presse a été l'occasion pour la Police nationale d'inviter la population à plus de collaboration dans le cadre de la lutte contre la délinquance en général et particulièrement contre la drogue qui est au carrefour de la criminalité. Les uns et les autres peuvent appeler aux numéros verts suivants pour des dénonciations éventuelles :

Comment une telle quantité de drogue peut-elle traverser la frontière et atteindre la ville de Ouagadougou sans qu'aucun contrôle ne détecte quoi que ce soit ? Les journalistes se sont posé la question. Les policiers aussi. Selon les explications des principaux animateurs du point de presse, notamment les commissaires Richard Belem et Wilfried Sanou, les trafiquants font preuve d'un incroyable talent.

La Police nationale du Burkina Faso, à travers la Brigade des mœurs et des stupéfiants, était face aux médias hier, mardi 2 mai 2017. L'Unité anti-drogue a démantelé un réseau de trafiquants de cannabis, et les « flics » ont voulu en parler avec les journalistes.

