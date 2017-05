Burkina Faso: Police nationale - Lazare Tarpaga, l'ex-DG ne voulait pas être « le grain de sable qui gêne la bonne harmonie »

Lazare Tarpaga n'est plus le Directeur général de la Police nationale depuis quelques jours. Il a présenté sa démission au ministre de la Sécurité et dans sa lettre datée du 23 avril dernier, on en sait plus sur les raisons de son départ.

« Monsieur le ministre d'Etat, malgré votre refus d'accéder à l'exigence de certains éléments de la CRS qui réclament mon départ de la Direction générale de la Police nationale, en s'appuyant sur le Service Payé (SP) dont la gestion ne m'incombe cependant pas et en dépit de l'audit que vous avez ordonné sur l'utilisation de ce SP, il m'est donné de constater que les intéressés n'ont pas désarmé et organisent des mouvements de protestation qui grippent, de plus en plus, le fonctionnement des services de la Police.

Pour ne pas paraître comme celui qui constitue le grain de sable qui gêne la bonne harmonie du service et pour permettre à la Police nationale de retrouver toute la sérénité dans ses rangs, j'ai l'honneur de vous présenter ma démission en tant que Directeur général de la Police nationale ». Voilà un extrait de la correspondance que l'ex-DG a adressée au ministre Simon Compaoré.