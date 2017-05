Maroc: Ksar El Kébir commémore l'anniversaire de la visite de Feu S.M Mohammed V

La ville de Ksar El Kébir a abrité, dimanche soir, une conférence culturelle et historique en commémoration du 61ème anniversaire de la visite de Feu S.M Mohammed V dans cette ville, le 10 avril 1956.

A cette occasion, le Haut commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, Mustapha El Ktiri, a indiqué que cette conférence, animée par les professeurs Mohamed Akhrif, Moustafa Trebaq et Abd El Ouahab Aid El Haj, s'inscrit dans le cadre du renforcement des initiatives entreprises par le Haut commissariat dans les domaines scientifique et culturel en vue de la préservation de la mémoire nationale, locale et historique.

La conférence traduit aussi la volonté du Haut commissariat, en collaboration avec les institutions officielles et la société civile, de transmettre aux générations montantes les significations profondes et la portée historique des épopées des ancêtres pour le recouvrement de la liberté et l'indépendance du Royaume, et renforcer le sentiment de citoyenneté et d'appartenance à la patrie chez les jeunes.

Lors de cette rencontre, organisée par le Conseil communal de Ksar El Kébir, en collaboration avec le conseil provincial de Larache et le Haut commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, Mustapha Ktiri a mis l'accent sur la grande importance de cet événement historique et politique, qui incarne le processus du militantisme héroïque du glorieux Trône Alaouite et du peuple marocain pour l'émancipation, l'indépendance et la réunification du pays.

Dans le même sens, il a souligné l'importance de la visite historique de Feu S.M Mohammed V à Ksar El Kébir, en raison de la place distinguée qu'occupe cette ville dans le processus de militantisme national pour défendre les constantes nationales.

Par ailleurs, Mustapha El Ktiri a indiqué, dans une déclaration à la MAP, qu'un accord de coopération a été signé entre le Haut commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, le Conseil municipal de la ville de Ksar El Kebir et la province de Larache, pour la construction d'une plaque commémorative, en commémoration du 61ème anniversaire de la visite historique du regretté Souverain à Ksar El Kébir.