Congo-Kinshasa: Le Synamed décrète un deuil national du 4 au 6 mai 2017

Face à cette situation, le bureau a demandé au gouvernement de la de diligenter une enquête sérieuse devant aboutir à dénicher responsables de ces actes et leur présentation au niveau des judiciaires, mais aussi de renforcer la sécurité du peuple en général et de manière spéciale, celle des médecins œuvrant dans zones à risques.

Et depuis l'ex-Zaïre, aucun gouvernement n'a pu payer les funéraires en faveur des médecins des services publics et moins des décomptes finaux aux membres des familles éprouvées.

Le premier est médecin directeur de l'hôpital de Kasenga à Uvira Sud Kivu, le second, ancien médecin chef de zone de santé de décédé depuis le 13 avril dernier à 25 km de Tshikapa et le dernier, tué et ensuite coupé en morceaux dans sa résidence le 23 avril 2017.

Cette associative a condamné fermement les trois récents assassinats ont été victimes ses membres alors que ces derniers ont principales missions de sauver et protéger la vie humaine. Au rang ces disciples d'Hippocrate, on cite Dr Gildo Byamungu Magadju, Bertin Mwamba Tshibitshabu ainsi que Dr Van Mbuyi.

