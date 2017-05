Congo-Kinshasa: Loi organique de la cour des comptes - Aubin Minaku et JM Bamporiki répondent à Cléophas Gizanga

Par ailleurs, constatant que leur crédibilité et honneur sont mis en cause, ils se réservent le droit de porter allégations de plagiat à la connaissance de l'autorité compétente.

Autre spécificité: de la loi résulte du souci de conformer la des comptes à la loi des finances publiques. Parce que désormais, ministre des Finances ne sera plus l'unique payeur de l'Etat. ministre deviendra payeur dans son secteur, et aura un public auquel il donnera des ordres à payer.

En plus, entre 2010 l'année où l'accusateur prétend avoir déposé proposition de loi et 2014 celle où Aubin Minaku et Jean Bamporiki ont déposé la présente proposition sous examen, il y a adoption suivie de la promulgation de la loi des finances publiques.

- A la fin d'une législature, tous les projets et propositions examinés sont frappés de caducité. Et l'accusateur en tant qu' ancien député est censé le savoir ;

Accusés de plagiat par le député PALU honoraire Cléophas Gizanga pour s'être octroyé indûment la paternité de la proposition de loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, le président de l'Assemblée nationale Aubin Minaku et son collègue Jean Marie Bamporiki rejettent avec la dernière énergie cette accusation en dénonçant la calomnie à leur endroit.

