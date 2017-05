Congo-Brazzaville: Lumumba - Fulbert Dzimbé fait un don de matériel d'assainissement aux populations

Composé des brouettes, des fourches, des pèles, des gants et des cache-nez, ce don a été remis le 29 avril aux chefs des quartiers, 105, 106, 107, 108, 109, 113 et 114 de l'arrondissement 1 Lumumba. La cérémonie a eu lieu à l'Institut Thomas-Sankara devant plus de mille jeunes, hommes et femmes en présence des autorités administratives, militaires et religieuses dudit arrondissement.

Le geste est une réponse aux doléances des populations lors des rencontres citoyennes organisées par Fulbert Dzimbé, un digne fils du quartier.

Ces différents problèmes qui minent leur existence ne sont entre autres que l'enlèvement des poubelles sauvages, qui était d'ailleurs son premier acte public dans lesdits quartiers.

Ce cahier des charges comportait aussi l'électrification de certaines avenues plongées dans le noir depuis plus de 10 ans, l'insécurité, le soutien des démunis et des personnes de 3e âge.

En effet, deux mois après la dernière rencontre de ce humble fils du quartier avec ces habitants de Lumumba, Fulbert Dzimbé est revenu accomplir son vœu en leur remettant des outils. Il les a informés d'autres réalisations qui s'effectuent dans leurs quartiers respectifs, notamment l'électrification des avenues.

Au nom de tous les chefs de quartiers et des habitants de Lumumba, Marie Pembellot a remercié le donateur qui n'est pas à son premier acte.

«C'est avec honneur et un cœur comblé de joie que je vous adresse avec votre délégation nos vives et chaleureuses félicitations dans notre région administrative. Le devoir de mémoire nous oblige à rappeler qu'il y a deux mois, vous étiez venu vers nous et nous vous avions remis un cahier des charges étalant nos problèmes.

À ce jour, votre bilan est très positif. Ce qui paraissait utopique est aujourd'hui une réalité, c'est pour cette raison que plus de mille jeunes, femmes et hommes de nos quartiers sont venus sans condition vous rendre un hommage mérité », a-t-elle dit.

Elle a aussi souligné le rétablissement de l'éclairage public des avenues de la Base, dans le quartier 106, plongées, dans le noir depuis 12 ans, et de l'avenue liant le terrain EPB au KM4.

Au quartier Tchitchelle, les avenues Moussa-Etat et Bord-Bord sont dans le noir depuis plusieurs années causant ainsi l'insécurité dans ces zones. Le soutien des démunis et des personnes de 3e âge se fait sans bruit. « Aller, travailler car nous sommes les témoins privilégiés de vos actions et nos espoirs se reposent en vous», a-t-elle martelé.

Fulbert Dzimbé remet des drapeaux aux chefs de quartiers

Prenant la parole à son tour, le donateur s'est réjoui de la présence massive des habitants de Lumumba touchés par son acte d'amour et les a félicités pour avoir accepté de rompre avec la mauvaise pratique "des pots de vin", c'est-à-dire contraindre la participation aux rencontres citoyennes par les tee-shirts et la somme de 2000F CFA.

« L'engagement de toute personne est un acte de soi qui oblige la personne à le réaliser. À ce jour et grâce à vous, certains points sont déjà réalisés, notamment la réhabilitation de l'éclairage public dans certaines avenues en attendant la remise de l'électricité au boulevard Marien-Ngouabi où il manque encore quelques pièces nécessaires», a-t-il déclaré.

Fulbert Dzimbé a aussi évoqué l'enclos de l'Ecole 3 Martyrs, mais cet engagement est conditionné par les documents du cadastre. Le donateur a également posé un acte citoyen en remettant les nouveaux drapeaux aux sept chefs de quartiers.

Enfin, pour soutenir leur frère et fils, les populations de ces quartiers lui ont remis une enveloppe dont le montant n'a pas été revelé pour faire acte de candidature aux prochaines élections législatives. Une sollicitation que Fulbert Dzimbé a pris acte en attendant de murir sa réflexion.