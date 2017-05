La première phase de la compétition, qui s'est achevée le samedi par la brillante victoire de l'AC Léopards sur le FC Nathalys 7-0, a dégagé les premières tendances. Le titre de champion du Congo va se jouer entre le Cara, les Léopards de Dolisie, l'Etoile du Congo et l'AS Otoho

Les Léopards reviennent à la hauteur du Club athlétique renaissance aiglon, l'actuel leader avec (37 points) mais le titre honorifique de champion de la mi- saison revient bel et bien aux Aiglons grâce à sa différence des buts (+25 pour les rouge et noir contre +21 pour les vert et blanc).

D'après le classement de la phase aller, l'écart entre les quatre premiers du championnat n'est pas considérable. Le Cara et l'AC Léopards qui ont le même nombre de points ne devancent l'Etoile du Congo que d'une unité. La même logique est respectée entre l'Etoile du Congo, l'actuel troisième et l'AS Otoho.

Après il y a un important écart entre l'AS Otoho et La Mancha l'actuelle 5e. Neuf points séparent les deux équipes. Encore faut-il le préciser le club ponténegrin a onze points de retard sur les deux leaders du championnat. Un retard pas facile à surmonter.

Au milieu du classement, la Jeunesse sportive de Talangaï (25 points), Patronage Sainte-Anne (23 points), Interclub (22 points) et Saint-Michel de Ouenzé (21 points) vont livrer pendant la reprise, une bataille très acharnée dans le respect des règles en vue d'améliorer leur rang.

Entre la Jeunesse sportive de Poto-Poto (10e) et le FC Nathalys (18e) aucun club n'est à l'abri d'une éventuelle relégation. Notons que les 15e, 16e, 17e et 18e du classement descendront en Ligue 2 la saison prochaine. Car l'écart entre le 17e et le 10e n'est pas insurmontable. La phase retour qui débute le 12 mai s'annonce très ouvert.

Le classement issu de la phase aller

1-Cara (37 points+25) ; 2- AC Léopards (37 points+21) ; 3- Etoile du Congo (36 points+15) ;4- AS Otoho (35 points+8); ; 5- La Mancha (26 points+11); 6- JST (25 points+2) ; 7- Patronage Sainte-Anne (23 points+1) ; 8- Interclub (22 points+0) ; 9- Saint -Michel de Ouenzé (21 points-10) ; 10- JSP (19 points+0) ; 11-Jeunes fauves 19 points -2) ; 12- AS Cheminots (19 points-5) ; 13- Nico-Nicoyé (18 points-1) ; 14- FC Kondzo (17 points-6) ; 15- AS Kimbonguela (17 points-13) ; 16-Diables noirs (17 points-8) ;17- Tongo FC (15 points-12) ; et 18- FC Nathaly's (10 points-24) .