Congo-Kinshasa: Examen d'État 2017 - L'épreuve de dissertation mise à mal dans le grand Kasaï

Ces sont des bandits qui opèrent et qui, pour terroriser leurs victimes, se présentent comme les Kamuina Nsapu. Il se font passer pour les Kamuina Nsapu parce qu'on a tellement fait de la publicité, que quand on les cite, les gens sont pris de terreur... », a-t-il indiqué.

Pour ce dernier, ce feuilleton n'est pas à mettre à l'actif de la milice Kamuina Nsapu qui ne représente plus un épouvantail depuis l'intronisation du successeur de son chef coutumier et la reddition de plusieurs miliciens. « Ce n'est pas les Kamuina Nsapu, les Kamuina Nsapu sont à Dibaya, là nous sommes à Kazumba.

Les élèves finalistes des humanités de plus en plus inquiets face à la recrudescence de l'insécurité dans leur région à la suite de l'enlèvement des inspecteurs de l'Enseignement, primaire, secondaire et professionnel (EPSP) ayant convoyé ce week-end les malles de l'épreuve de dissertation vers les centres d'examen disséminés dans le grand Kasaï.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.