Ainsi donc, la CSC demande au gouvernement de : créer des conditions pour un développement inclusif et la bonne gouvernance ; renforcer les contrôles dans les lieux de travail ; procéder à l'émulation en vue de susciter la compétitivité et la productivité.

Face à la crise, la CSC demande aux travailleurs de « faire preuve de dévouement, d'esprit d'initiative et de responsabilité sur les lieux de travail ». Daniel Mongo a, enfin, déploré l'absentéisme, la paresse, le laxisme, le gaspillage, le détournement et le non-respect des heures de travail qui sont, d'après lui, : « des attitudes et comportements négatifs à bannir ».

Cette centrale syndicale réclame également l'harmonisation des montants des allocations familiales entre les enfants des travailleurs régis par le code du travail et ceux des agents de l'Etat. Elle demande aussi la réduction du poids fiscal sur les salaires, qui menace le pouvoir d'achats des travailleurs et des fonctionnaires.

