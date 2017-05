Congo-Brazzaville: Liberté de la presse - Les réseaux sociaux tendent à dégrader le journalisme

Après l'intervention sur RFI, mardi 2 mai, de Louis Aliot, le vice-président du Front national, et sa mise… Plus »

Et même dans toutes les démocraties, les tribunaux veillent toujours à la protection des personnes en sanctionnant l'injure ou la diffamation et l'atteinte à la vie privée ou à l'intimité de quelqu'un.

La liberté d'expression ne saurait être l'hyperliberté dans les écrits et les paroles. Il y a la Constitution, il y a la charte des journalistes, il y a par exemple au Congo la Décision n°020 du Conseil supérieur de la liberté de la communication parlant de plusieurs questions parmi lesquelles celles relatives à l'éthique et à la déontologie du métier qui peuvent à la fois couvrir et protéger un journaliste ou l'exposer à certaines sanctions.

Et les journalistes eux-mêmes abondent avidement dans ce monde de réseaux sociaux tout en foulant aux pieds la déontologie journalistique. Ils préfèrent privilégier Facebook pour publier et promouvoir leurs articles », a déclaré un autre Ponténégrin déçu par la qualité des informations déversées sur les réseaux sociaux.

«Et quand sont arrivés les réseaux sociaux, le journalisme a subi de profondes transformations en quelques années. Mais cette mutation est sauvage, car n'importe quoi au contenu à peine croyable est mis sur les toiles par n'importe qui, c'est-à-dire tout le monde peut s'exprimer et être lu et écouté.

