Pour le recrutement des enseignants prestataires, bénévoles et finalistes des écoles professionnelles, le groupement des syndicalistes a par contre, félicité et reconnu les efforts du ministère de la Fonction publique et de la réforme de l'Etat sans oublier celui de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation qui, selon eux multiplient les stratégies pour résoudre l'épineux problème du déficit en personnel enseignant actif, observé dans la majorité des circonscriptions scolaires du pays.

Ces recommandations contenues dans une déclaration publiée à l'occasion de la célébration de la fête des travailleurs concernent notamment, le statut particulier du personnel de l'éducation nationale, le non-versement des fonds de gratuité et des crédits alloués au personnel relevant du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, le non-paiement en totalité des rappels de solde d'activités dus aux enseignants pour l'exercice 2015-2016.

Le panel des syndicalistes des ministères des Enseignements co-présidé par Daniel Ngami et Bernadette Yvonne Mfoutou a fait une déclaration, le 1er mai, dans laquelle il rappelle au gouvernement de respecter les engagements contenus dans l'accord du 18 janvier 2017 signé avec le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation.

