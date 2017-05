Le label Feux de Brazza- production a été récemment lancé officiellement par le directeur général de cette organisation, Didier Ngalebaye, dans la salle de spectacles du CNRTV à Nkombo dans le neuvième arrondissement de Brazzaville.

La cérémonie a permis de revisiter brièvement les douze années d'existence de ce festival privé, animé par une équipe de bénévoles qui, en quelques années, ont réussi à en faire le deuxième grand événement culturel du Congo, après le Festival panafricain de musique (Fespam).

Le festival Feux de Brazza est l'un des festivals de référence en Afrique œuvrant dans le domaine de la promotion des musiques africaines, en général, et des musiques traditionnelles, en particulier. Il a été créé en mai 2005.

S'étant ainsi affirmé et enraciné dans la mémoire collective des citoyens du Congo, d'Afrique et du monde, qui s'intéressent à la promotion de la musique traditionnelle, Feux de Brazza a, dès 2014, pris l'option de diversifier ses axes d'intervention, en s'ouvrant à la production des ensembles de musique traditionnelle qui peinent encore à se faire connaître au-delà de leur communauté d'ancrage et de leur pays d'origine, pour accéder à la scène musicale mondiale.

Pratiquement, Feux de Brazza assure, dans l'année non festive, la production de deux groupes de musique traditionnelle, soigneusement sélectionnés selon les critères d'originalité, de professionnalité, d'ouverture, de compétitivité et d'adaptabilité aux conditions de scène.

Grâce au réseau de Feux de Brazza et ses partenaires, le groupe Bana Batéké vient de bénéficier d'une tournée au Japon où il a pu décrocher des contrats qui sont en cours de finalisation. C'est tout l'intérêt et l'urgence de la formation professionnalisante des artistes de la musique traditionnelle.

À cet effet, il a été suggéré au gouvernement congolais de lancer une « Décennie du développement des arts de scène et de spectacle 2018-2028 », pour capitaliser l'offre de formation bientôt disponible à l'Université Marien- Ngouabi.

La direction générale de Feux de Brazza a lancé le même appel aux artistes des musiques traditionnelles du Congo, d'Afrique et du monde de couler dans le concept qu'elle propose, pour contribuer à la promotion et à la professionnalisation de cette musique en voie de disparition.

Parmi les acquis de Feux de Brazza, on peut, entre autres citer, le brassage culturel des populations des différents arrondissements de Brazzaville, l'enracinement de la culture de paix par la pratique et la contemplation désintéressées de la musique traditionnelle et la valorisation des arrondissements de Brazzaville.

Didier Ngalebaye a annoncé la tenue de la sixième édition du Festival feux de Brazza pour la première quinzaine du mois d'août 2018. Celle-ci n'a pu se tenir en 2016, compte tenu du calendrier politique national extrêmement mouvementé. Le thème retenu est : « La musique initiatique africaine et son rôle dans la gouvernance développante ».

Notons qu' à ses débuts, Feux de Brazza avait bénéficié de la compréhension et de l'accompagnement multiformes de plusieurs personnalités, aujourd'hui disparues. Il s'agit de : Albert Leyono, Ekiaye Ackoly Wamene, Albert Ebara dit « Naa Mbon », l'honorable Valery Mapengo, le griot Mbouma et Blanche Messi Essono, ancienne représentante de Feux de Brazza auprès du Cerdotola à Yaoundé.