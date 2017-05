Après l'intervention sur RFI, mardi 2 mai, de Louis Aliot, le vice-président du Front national, et sa mise… Plus »

Notons que la semaine scientifique de la formation doctorale « santé et biologie humaine », a regroupé des experts venus de pays de la zone Cemac. La rencontre a été clôturée par la ministre de la Santé et de la population, Jacqueline Lydia Mikolo.

Les discussions ont été axées sur les thématiques comme la malnutrition ; la drépanocytose ; la prostate et bien d'autres qui sont importants dans le maintien et le développement de la santé de la population congolaise.

Il a, par ailleurs, souligné que la semaine scientifique a permis de mettre en place l'ébauche d'un processus d'harmonisation des écoles doctorales dans la zone Cemac ; d'échanger sur plusieurs communications et d'avoir des enseignements sur les maladies infectieuses et sexuellement transmissibles.

Au cours de ces présentations poursuit le professeur, les observations faites par les experts qui ont des expériences vont à l'énoncé des hypothèses de recherches ; des méthodes statistiques d'exploitation des résultats afin d'avoir des projets plus valides en vue de déboucher sur des résultats utilisables et profitables pour la population congolaise.

Il s'agit notamment des projets portant sur les potentialités neuroprotectrices de HE de Dacryodes edulis ; la place des marqueurs biologiques dans l'évaluation et le suivi de l'état nutritionnel du nourrisson hospitalier au CHU de Brazzaville ; l'implication des virus et le profil moléculaire dans le cancer du sein chez la femme congolaise et bien d'autres.

La présentation de ces projets permet à ces derniers de recevoir des observations ; suggestions ; des critiques pour l'amélioration de leur travail, a indiqué le professeur de biochimie et de biologie moléculaire à la Faculté de médecine de pharmacie et d'odontologie à l'Université Cheik Anta Diop de Dakar, Meissa Touré.

Les jeunes chercheurs et doctorants de la Faculté des sciences de la santé ont présenté du 27 au 29 avril, des projets de thèses en "santé et biologie humaine" lors de la semaine scientifique de la formation doctorale organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé à l'auditorium de l'Université Marien Ngouabi

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.