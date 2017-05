Cette acquisition est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement provincial et la société chinoise Sino High Trading.

Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Yango, a officiellement remis un nouveau lot de cinquante bus de marque chinoise Chaolin à New Transkin, la société publique de transport en commun de la mégalopole congolaise.

Cette acquisition rentre dans le cadre du Programme d'actions prioritaires du gouvernement provincial de Kinshasa qui prévoit de mettre à la disposition de la population un parc de 500 bus en cinq ans.

Expliquant le sens de cette cérémonie, le ministre provincial de la capitale congolaise chargé du Transport, Godard Motemona, relevant également les effets positifs qu'impacteront ces acquisitions, a noté que cette action de l'exécutif provincial vise à ouvrir de nouveaux horizons à la société New Transkin et aux Kinois, dont la mobilité est facilitée par cette acquisition.

Pour le ministre Godard Motemona, ce geste du gouvernement provincial, qui rentre dans la vision du gouverneur André Kimbuta, démontre que les choses sont en train de bouger positivement à Kinshasa.

Il a notamment épinglé l'acquisition, à fonds propres de la ville, du Centre de dialyse de Kinshasa, de la construction de l'extension de l'Hôtel de ville de Kinshasa, du Centre de santé de Sangamamba, la création et la dotation en véhicules de la société New Transkin, etc.

Un fruit des impôts et taxes payés par des Kinois

Le gouverneur André Kimbuta, appelé à remettre symboliquement les clés de ces bus de 25 places assises chacun au ministre Motemona, qui devrait les remettre à la présidente de Sino High Trading, a précisé que ces véhicules ont été acquis grâce à l'argent provenant des impôts et autres taxes payés par les Kinois.

C'est par cette reconnaissance qu'il a d'abord remercié ceux des Kinoises et Kinois qui, malgré les difficultés, continuent à s'acquitter de leurs devoirs en payant l'impôt. « Votre impôt permet de faire des montages avec des partenaires, comme ce que vous voyez », a-t-il dit.

André Kimbuta Yango a rassuré la population kinoise que le planning tracé avec ces partenaires chinois prévoit l'acquisition, par la ville, de 50 bus tous les six mois. Ce qui signifie, a-t-il noté, qu'au mois d'octobre 2017, un autre lot de 50 bus sera réceptionné par le gouvernement provincial au bénéfice de New Transkin.

Eviter des actes de vandalisme

Le gouverneur de la ville-province a affirmé que les Kinois sont les véritables propriétaires de ces bus, parce qu'achetés avec leur agent. A l'en croire, en plus de la facilité de la mobilité, ces bus occasionneront également la création des emplois.

Ce qui permettra, comme l'indique le volet transport de la Révolution de la modernité prônée par le chef de l'Etat, Joseph Kabila, de bannir l'utilisation des véhicules communément appelés « 207 » ou « Esprit de mort », pour des bus plus confortables, offrant des conditions de transport requises et plus humaines.

Le maire de la ville a, par ailleurs, appelé au sens de responsabilité des Kinoises et Kinois, qui sont appelés à utiliser ces bus convenablement et à éviter des actes de sabotage ou de vandalisme sur ces engins achetés avec l'argent des Kinois et qui sont appelés à les servir.

André Kimbuta a souligné que ces bus, ni ceux qui y sont employés, n'ont des couleurs politiques. « C'est vous les véritables propriétaires de ces bus et ces derniers vous servent. Si vous les détruisez, c'est comme si vous avez l'assiette dans laquelle on vous sert à manger », a insisté le gouverneur de la ville-province.

Appelant les employés de New Transkin à utiliser ces véhicules en bon père de famille, André Kimbuta leur a rassuré que, dans le cadre du programme d'acquisition de ces bus, les anciens seront remis à crédit aux employés les plus méritant.

Le gouverneur s'est dit disposé à recevoir les délégations des employés de cette société, en vue de trouver des solutions aux problèmes qui ne seront pas résolus au niveau de la société ou du ministère provincial chargé du Transport.

A l'en croire, certains problèmes qui existent déjà au sein de New Transkin devraient être débattus au cours la réunion du Conseil d'administration qu'il devra présider le mercredi 3 mai.

Aussi avait-il instruit le ministre Godard Motemona à faire le suivi de la marche de cette société qui est appelée à faire la fierté de la ville. Après les discours, le gouverneur de la ville, accompagné de toutes les autorités urbaines et les participants à cette cérémonie, ont pris part à bord des bus pour un carnaval motorisé sur le boulevard du 30 Juin.