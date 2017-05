Congo-Brazzaville: Gloria Mylène Gassongo à la rencontre du genre de la Fédération France-Europe du Club 2002 Pur

Paris-France. À moins d'une semaine du second tour de l'élection présidentielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, à quelques mois des élections législatives au Congo, Gloria Mylène Gassongo, secrétaire national du genre et de la parité du Club 2002 Pur, est venue à la rencontre des militantes de son parti.

Le lundi 1er mai, à la Place de la République où ont démarré les cortèges en ordre dispersé de syndicalistes et autres manifestants, les militantes du Club 2002 Pur se sont retrouvées sur les lieux autour de leur président, Bernard Boueno, et de leur secrétaire national du genre et de la parité de passage à Paris.

« C'est notre première rencontre depuis la mise en place des institutions de notre parti en France le 26 novembre de l'année dernière », a confié Gloria Mylène Gassongo.

Cette rencontre aurait pu se tenir « un 8 mars », « journée dédiée à la femme », explique-t-elle. « Mais nous refusons d'être enfermées dans un cliché. Aujourd'hui, pour la fête du travail, nous affirmons la détermination des femmes pour l'émancipation par le travail.

Sur instruction de Wilfrid Guy César N'Guesso, président de notre parti, j'ai été chargée de venir transmettre trois messages, à savoir : la solidarité entre militantes ; les encouragements du bureau national et le relais à assurer sur les instructions conformes à la bonne conduite à tenir aux élections législatives, locales et sénatoriales, dans chaque département au Congo », a -t-elle expliqué.

Après les civilités, les militantes ont quitté la place de la République pour un endroit moins bruyant permettant de continuer leurs échanges au cours desquels les femmes du parti se sont exprimées librement. Pour Marie-Cécile Mvouondo, animatrice du cercle de réflexion et en charge au sein du parti, « les dames doivent bénéficier d'une formation ».

Car, estime-t-elle, « nous devons être capables de comprendre l'environnement dans lequel nous vivons au quotidien, être capables d'expliquer la nouvelle Constitution, être capables de défendre notre identité dans la diversité, bref, être au même diapason que les autres femmes militantes de la diaspora ».

La secrétaire chargée du genre et de la parité s'est montrée attentive à ces doléances et « en réfèrera au bureau national », a-t-elle indiqué en se réjouissant de la dynamique constatée parmi ses concitoyennes efficaces et solidaires.

Etant en période électorale en France et au Congo, Gloria Mylène Gassongo a saisi l'occasion pour expliquer les raisons du soutien à apporter à Juste Désiré Mondelé, secrétaire général, suite à la réunion d'évaluation des forces au niveau de toutes les localités du 14 avril dernier.

« Il est confirmé comme le légitime candidat de la renaissance de la circonscription électorale de Ouenze 1 ». Et Bernard Boueno de renchérir : « tout en cultivant nos vertus de tolérance, de démocratie et de paix, tout de même, restons vigilants pour conquérir une circonscription qui, depuis toujours, nous a vus mener des actions concrètes sur le terrain en faveur du bien-être des populations ».