Dénommées «Journées du numérique solidaires», l'activité se déroulera du 1er au 3 juin. Elle a été initiée par l'Association de Mpaka pour l'intégration et le développement (Amid) «en vue de lutter contre la fracture numérique pour que le digital profite à tous».

Organisation non gouvernementale de solidarité, l'Amid œuvre pour l'autonomisation des femmes et des jeunes et pour la lutte contre la pauvreté et la fracture numérique.

Les journées du numérique solidaires ont été initiées à la suite d'un constat, a confié Kriss Brochec sa présidente : « On s'est rendu compte qu'il y a un grand nombre de gens, d'élèves et même de lycéens des quartiers populaires et défavorisés qui n'ont jamais touché à un outil informatique et que les travaux de mémoire des étudiants sont souvent faits par des centres ou d'autres personnes qu'eux-mêmes. Nous avons aussi constaté que les gens ne savent pas manipuler un téléphone smartphone ou IPad».

A travers les journées du numérique solidaires, L'Amid entend « lutter contre la fracture numérique pour que le digital profite à tous» en amenant tout ce qui est technologie de l'information aux populations, en les initiant et en leur apprenant les usages du numérique pour leur permettre d'accéder à une certaine forme d'autonomie. «Il s'agira d'initier des personnes que nous pourrions orienter après.

Nous voulons faire comprendre aux populations que le numérique ce n'est pas seulement WhatsApp ou Facebook mais c'est beaucoup de choses qui peuvent changer nos vies et nous permettre d'accéder à une certaine forme d'autonomie et au réseautage, leur faire comprendre qu'on peut se former et gagner sa vie grâce au numérique», a expliqué la présidente d'Amid.

Plusieurs activités gratuites vont marquer ces journées. Il s'agit notamment des formations sur l'Internet, des ateliers sur la bureautique et la programmation, des conférences sur les métiers du numérique et les réseaux sociaux.

Au nombre des activités retenues figurent aussi le Job corners sur l'emploi et le numérique, le digital afterwork sur la transition numérique au Congo. Plusieurs sites ont été retenus pour abriter les activités. Parmi ceux-ci figurent le siège de l'Amid situé au quartier Mpaka (arrondissement 6 Ngoyo), la Chambre de commerce, des lycées et collèges de la place.

Pour Kriss Brochec, il est temps d'arrêter de diaboliser le numérique et de montrer son côté utile. « C'est pourquoi il faut éduquer la population et détecter des talents qui pourront développer les choses selon nos réalités, favoriser les usages du numérique et la conduire à s'en approprier. Il faut que les parents comprennent que les digitals natifs sont un bien précieux pour eux.

Aujourd'hui, la pyramide est renversée car en matière de numérique ce sont les enfants qui apprennent aux adultes», a-t-elle souligné. nNotons que parmi les activités des journées du numérique solidaires figure aussi un jeu concours. Les gagnants seront récompensés lors de la soirée de clôture des journées du numérique solidaires.